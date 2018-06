Jonelle Price wint haar tweede 4*-wedstrijd op rij

De redactie van Paardenkrant-Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn ook zeer benieuwd naar die van jou. Daarom introduceren we de rubriek Laat je horen! De laatste bijdrage: De Amerikaanse fokster Mary Nuttall bracht de WFFS-bal aan het rollen. Nu doet ze haar verhaal.

Discussie zien we graag op Horses, maar wel met respect voor elkaar. Wij vragen daarom om onderte reageren. Reacties zonder naamsvermelding kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de discussie te bevorderen geldt een

Tim Lips die gisteren zijn leidende positie kwijt raakte door het missen van een vlag, bleef in het springparcours foutloos met Bayro . In het eindklassement leverde het Lips de 20ste plaats op.

De top vijf in de lange vierster werd volgemaakt door Britse amazones. Laura Collett bleef met de tienjarige Mr Bass (v. Carrico) op haar dressuurscore van 29.90 staan en werd tweede. Voor de Holsteiner was Luhmühlen zijn eerste 4* wedstrijd.

De veterinaire keuring vanmorgen verliep spannend voor Jonelle Price. De ground jury bestaande uit Andrew Bennie, Sandy Phillips en Christoph Hess stuurden Faerie Dianimo naar de holding box. Maar na de tweede trot up werd de merrie toch goedgekeurd. In het springparcours hield de Nieuw-Zeelandse het hoofd koel en stuurde de dertienjarige merrie foutloos naar de overwinning.

Het CCI4* in Luhmühlen kreeg vanmorgen een verrassend slot. Boyd Martin die na de cross aan de leiding ging, trok zijn paard Shamwari 4 (v. Star Regent xx) voor de keuring terug. Jonelle Price schoof door naar de eerste plaats met Faerie Dianimo , maar beleefde spannende momenten toen haar dertienjarige merrie van Dimaggio naar de holding box werd verwezen. Het liep goed af en met een foutloos springparcours pakte de Nieuw-Zeelandse haar tweede 4*-overwinning op rij na de winst in Badminton dit voorjaar.

Uw privacyinstellingen voor Horses.nl

Excuses voor de onderbreking. Horses.nl gebruikt cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wij vragen u bij deze in het kader van de nieuwe Europese privacy-wetgeving per cookiecategorie om toestemming. U kunt uw instellingen op ieder moment inzien en wijzigen door onderaan deze website te klikken op Pivacyinstellingen. Lees voor meer informatie over ons privacybeleid onze privacyverklaring.