Jonge Brem Beers groots in Aerdenhout

Beers, die voorheen ook Eventing reed, had een aardige dag in Aerdenhout, waar overigens geen echte topscores werden neergezet. Met haar drie linten was ze de ‘topscoorder’ van de wedstrijd en in het ZZ-Zwaar tevens de beste amazone. Ze won een proef met 62,86% en in de andere proef werd ze tweede met 2,21%, achter Wijnanda van Brenk met Ferrari (v. Apache) (62,39%).

Zuidervaart wint Grand Prix

Kelly Zuidervaart zette met Cadans M de hoogste score van de dag neer. Ze won de Grand Prix met haar tuigpaardgefokte Cadans M met 67,93% en bleef daarmee Kim Thijssen en Gameboy, die onlangs hun comeback maakten na vele jaren blessureleed, ruim voldoende voor. Thijssen zette een score van 65,60% neer. De reguliere Grand Prix werd in handicap verreden met de Grand Prix Spécial. Valentijn van Weering zette hier het beste resultaat neer met zijn hengst VarioHippiQue’s First Class, maar met zijn 65,27% kwam hij in het samengevoegde klassement net onder Kim Thijssen uit en viel daarmee buiten de prijzen.

De U25 kwam automatisch op naam van Sarah van de Meer met Elton John (v. Johnson), aangezien ze als enige deelnam in deze rubriek. Ze zette een resultaat neer van 63,59%.

In de Intermédiaire II kwamen twee deelnemers aan de start en beiden slaagden voor hun proef. Winnares Jerney Schelling behaalde met Creator (v. Florencio) een percentage van 64,41% en de proef van Lonneke Rijpkema en Verdi werd beoordeeld met 61,69%.

Zodra de uitslagenlijst is gepubliceerd, zal deze hier verschijnen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl