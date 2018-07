Jonge paarden Dujardin imponeren, James Bond wint vierjarigen

Grote afwezige bij de vijfjarigen was de halfzus van Totilas, Mount St John Fürstin Totilas, die door Dujardin zou worden voorgesteld. Zij is de dochter van For Romance I uit Totilas’ moeder Lominka. Emma Jane Blundell van Mount St. John kocht Fürstin Totilas vorig jaar aan. Charlotte Dujardin zit inmiddels in het zadel van de merrie, maar trok haar vandaag in Hartpury terug voor de wedstrijd. De reden is onbekend.

River Rise Isabella

Dujardin had wel de winnaar bij de vijfjarigen. Haar River Rise Isabella werd door Rob Barker naar de zege gereden. De dochter van Don Frederic 3 uit de Amsterdam-merrie Nicky kreeg van de jury 8.66. Isabella is een halfzusje van River Rise Nisa (v. Negro) waar Charlotte Dujardin ook al de nodige overwinningen heeft behaald in de Advanced klassen.

Zoon van Zonik

Tweede bij de vijfjarigen werd de KWPN’er Izonik (v. Zonik) gereden door Kerry Mackin, het paar scoorde 8.54. Op de derde plaats kwam Mat Baker op Kiss and Tell met 8.24.

Hawtins San Floriana

Charlotte Dujardin kwam wel bij de zesjarige dressuurpaarden in actie. Met de San Amour I-merrie Hawtins San Floriana won de Britse overtuigend met 8.64. Achter Dujardin kwam Sara Gallop met BKS Fantasia (v. Fürstenball) op de tweede plaats met 8.54. Edward Creamer werd derde met de Apache-zoon Hocus Pocus IV met 8.44.

KWPN-hengst James Bond

Bij de vierjarigen had Becky Moody succes met twee Nederlandse hengsten van Jo Cooper. Op de KWPN-hengst James Bond (v. Desperado) pakte Moody de zege met 8.24. Met Jack Diamond (v. Electron) werd ze derde met 8.16. Lucinda Elliot stuurde de merrie Hawtins Lirica (Lemony’s Nicket x Elite Hawtins Delizia) er tussen in met 8.22.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Paardenkrant-Horses.nl