Jongen, Soffers, Van Nek en Ekkel geven zuiderburen het nakijken

De Nederlandse amazones zijn dus goed van start op het nog twee dagen durende kleinschalige jeugd internationaal concours.

Jongen voor Zoutendijk

Slechts vijf Young Riders beten vanmorgen het spits af. Fabienne Jongen was de enige amazone die de 70%-grens wist te overschrijden met de twaalfjarige Obelisk-zoon Botticelli. Met een score van 72,941% boekte de combinatie geen unanieme zege, maar behaalden wel hun laatste B-kaderscore en tevens eerste A-kaderscore.

Lisanne Zoutendijk scoorde bij twee van de drie juryleden een score in de 71% met Zilverstar (v. Rousseau). Het Russische jurylid bij E kon zich daar niet in vinden en kende slechts 65% toe. Zoutendijk werd met een totaalscore van 69,314% tweede met de ruin.

Ook de derde plaats was voor een KWPN-er. Julie Koninx stuurde Emmerson (v. Jazz), die voorheen furore maakte onder Subtopamazone Marloes Oosterhof, naar de tweede plaats met 68,284%. Het duo werd door de hoofdjury zelfs op kop geplaatst met 72,353%.

Formidable

Bij de Junioren kwam voor Nederland Jade Oord en Coco Soffers aan start. Soffers reed pas haar tweede Internationale wedstrijd met de door haar familie gefokte Westpoint-nazaat Formidable. Van het driekoppige jurycorps kende 71,364% toe aan de combinatie. Dit was voldoende voor de overwinning.

Gevolgd door de Belgische amazones Camille Vangheluwe en Charlotte Richmond die allebei ook boven de 70% wisten te scoren.

Debuut

De ponyrubriek op CDI Diepenheim was het beste gevuld met 21 combinaties. Lara van Nek maakte haar Internationale debuut met Brouwershaven’s Nairobi, die eerder in de topsport werd uitgebracht door Romy en Mercedes Verweij, maar al twee jaar niet meer op Internationale concoursen was gestart. De dertienjarige ruin bleek nog in topvorm te verkeren en won met 73,381%.

De top vijf bestond verder uit de Belgische amazones Zoë Niessen en Jette de Jong. Sanne van der Pols werd vierde met precies 71% met Orchid’s Syria gevolgd door Senna Evers met Majos Cannon.

Zegereeks compleet

Ook in de laatste rubriek van vandaag, de Childrenrubriek, werd gewonnen door een Nederlandse amazone. Milou Ekkel wist haar twee Belgische concurrenten voor te blijven met Uvonia (v. Olivi). Alle drie de combinaties werden door de juryleden beloond met een score boven de 70%, maar Ekkel trok aan het langste eind door 73,269% bijeen te rijden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl