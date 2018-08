Jonty Evans weer thuis: ‘Geroerd en dankbaar door alle steunbetuigingen’

“Ik ben er nog lang niet, maar ik ga er alles aan doen om te herstellen”, aldus Evans in zijn reactie.

Val

De 46-jarige ruiter kreeg in de cross van Tattersalls een zware val op hindernis 19B, het tweede element van de watercombinatie. Zijn paard Cooley Rorkes Drift (v. Courage II) bleef met een been hangen en lanceerde de ruiter die zeer ongelukkig terecht kwam. Evans werd direct naar een ziekenhuis overgebracht.

Coma

Een kleine maand na het ongeval was er een kleine verbetering in de toestand van de toen nog comateuze Evans. In een persbericht van de Irish Equestrian Federation Horse Sport Ireland werd toen gemeld dat Jonty Evans ‘vroege tekenen van herwinnen van bewustzijn’ vertoonde. “Jonty blijft in een zeer ernstige maar stabiele toestand”, meldde de federatie. “Toch is hij nog steeds ernstig ziek , omdat hij in zijn val een hersenletsel heeft opgelopen.“

Vooruitzichten bemoedigend

Evans werd tot nu toe in het Connolly Hospital in Dublin begeleid met fysiotherapie en revalidatie-ondersteuning en zal thuis in Groot-Brittannië zijn revalidatie voortzetten bij een gespecialiseerd neurologisch team. “Het medische team adviseert dat Jonty in een stille en rustige omgeving blijft en bezoekers tot een minimum beperkt. Zijn herstel zal een aanzienlijke periode in beslag nemen, maar de vooruitzichten voor de lange termijn zijn bemoedigend, “aldus zijn familie.

Bron: Horsetalk