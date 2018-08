Jorinde Verwimp niet naar Tryon: ‘Timmie is niet fit genoeg’

“We hebben alles geprobeerd om hem beter te maken en hij werd ook daadwerkelijk beter. Ik heb gisteren mee gedaan met een landelijke wedstrijd en hij voelt nog niet zo zo als hij moet zijn. Ik wil hem niet forceren in iets waar hij niet klaar voor is. De tijd is te kort om hem terug te brengen op niveau. Hij doet altijd zijn best voor mij, maar nu voelt het dat hij rust nodig heeft in zijn lijf en geest. Dit is niet de manier hoe ik hoopte dat zijn laatste jaar in de sport zou zijn, maar Timmie’s gezondheid is het allerbelangrijkste.”, verklaart Jorinde Verwimp op haar Facebook-pagina over Tiamo.

Reserve

Isabel Cool zal Jorinde Verwimp vervangen met haar paard Aranco V.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Facebook.