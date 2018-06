Jos Verlooy weerhoudt Fredricson van zege in GP of Rotterdam

Lisa Nooren, de jongste van de Nederlandse delegatie, was de enige die er in slaagde om het basisparcours zonder fouten af te leggen. Met VDL Groep Sabech d’Ha (v. Qredo de Paulstra) kwam Nooren al als tweede aan de start in de barrage. Met de goed springende hengst kreeg ze een fout op de tweede hindernis, die achteraf scherp rechter bleek, omdat de ruiters te veel tempo moeten rijden om de afstand te halen en hierdoor de paarden te vlak springen. Uiteindelijk noteerde de gisteren net 21 jaar is geworden amazone negende.

Kruit verschoten

Maar liefst drie ruiters uit Zwitserland hadden zich gekwalificeerd voor de barrage. Roelof Bril: “Hopelijk verschieten ze vandaag al hun kruit en niet zondag.” Arthur Da Silva startte als vierde in de barrage met Inonstop van ’t Voorhof (v. Non Stop) en presteerde het om als eerste foutloos de lange barrage af te leggen. Het duo eindigde op de vierde plaats.

Genot om te kijken

Janika Sprunger kwam als laatste aan start in de barrage met de kwaliteitsvolle Bacardi VDL. Bril voorspelde vooraf al dat Sprunger de tijd van Verlooy niet ging verbeteren: “Bacardi springt te goed om snel te springe, maar zeg nooit nooit. Het is in ieder geval een genot om naar te kijken.” Onderweg verloor het duo ook nog een ijzer waardoor de tijd er niet sneller op. Een eindtijd van 46,06 seconden leverde een derde plaats op en het beste resultaat voor Zwitserland.

Kamikaze actie

De derde combinatie voor Zwitserland Steve Guerdat reed een sterke ronde met de over een fantastische techniek beschikkende Bianca. Op de laatste hindernis, een steil met een waterbak er achter voerde Guerdat een kamikaze actie uit wat een springfout opleverde. “Vroeger had Bianca een waterprobleem.”, verklaart Bril de actie.

Geen herhaling

Peder Fredricson, de winnaar van de Grote Prijs van vorig jaar, deed een knappe poging om met H&M Christian K, die in Nederland werd geboren bij G.W. Klerks uit Elshout, zijn zege te prolongeren. Het duo reed een vloeiende ronde, maar was niet snel genoeg om te tijd van de jonge Belg te verbeteren. Met een eindtijd van 44,67 seconden werd het duo tweede.

Tijdfouten

Ondanks dat Michel Hendrix en Willem Greve de barrage niet haalden vanwege een tijdfout mochten de heren met Baileys respectievelijk Zypria S de twaalfde prijs delen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl