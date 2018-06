Jovian en Eva Möller winnen Pavo Cup Overijssel met 88 punten

De nu vierjarige Jovian werd gefokt familie Ten Bosch uit Driel en in december 2016 voorgesteld op de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring. Het publiek in Ermelo beloonde de hengst met een luid applaus, maar voor de jury zat een doorverwijzing naar de eerste bezichtiging er niet in. ‘Een bemerking op de correctheid van het voorbeen’, luidde de toelichting bij deze afwijzing. Voor Ad Valk geen reden om hem te laten staan. Hij kocht de hengst en verkocht hem na zes maanden door aan de Zweedse Sophia Skobe Rosen. Die liet hem in Nederland bij amazone Chiara Prijs en via de Prinsenstad dressuur (waar hij won) kwam hij eind vorig jaar in het vizier van Helgstrand.

Dé hengst van dit voorjaar

Bij Helgstrand ontwikkelde hij zich dit jaar binnen no-time tot dé hengst waarover iedereen sprak dit voorjaar. Hij won de sporttest in Verden (van veeldekker Secret) met een 9,01 gemiddeld en werd daarna vlot goedgekeurd door het Hannoveraanse stamboek. Op de Deense hengstenkeuring in Herning verdiende Jovian een premie, een onderscheiding die normaal gesproken alleen wordt vergeven aan driejarige hengsten in Denemarken.

9,5 voor draf en galop

Helgstrand zette Jovian dit voorjaar in training bij de vrouw van Helgstrand-werknemer Ulf Möller, Eva Möller, die wel zin had in een kampioenschap met de hengst. Omdat Jovian in Nederland is gefokt, is het uitgesloten dat hij het Bundeschampionat loopt – dus werd het de Pavo Cup. Met 88 punten pakte hij het ticket voor de halve finale met gemak. Jovian kreeg een 9,5 voor de draf en de galop en een 9 voor de harmonie. De 7,5 voor de (gespannen) stap, haalde de score naar beneden.

Nicky Snijder met Stal Stouwehof-paarden

Het tweede ticket bij de vierjarigen was voor een dochter van het succespaard van Jeanine Nekeman, de AES goedgekeurde Boston STH. De merrie Joyful-STH, gefokt en in eigendom van de familie Nekeman uit de merrie Zamba Dream (v. Samba Hit), liep onder Nicky Snijder naar 83 punten. De elitemerrie (via EPTM) kreeg onder andere een 9 voor de galop. Nicky Snijder reed ook een Stouwehof-paard bij de vijfjarigen naar de halve finale: de ruiter stuurde de ruin Identity STH (v. Charmeur) naar 84 punten. Bij beide paarden kreeg Snijder complimenten voor de manier van voorstellen.

Handjevol paarden

Aan de Pavo Cup voorselectie op de Centrale Keuring in Overijssel in Geesteren deed maar een handjevol paarden mee. Bij de vierjarigen vijf, waarvan er twee een ticket verdienden. Bij de vijfjarigen was Identity STH de enige en bij de zesjarigen stonden er twee paarden op de startlijst. Die twee, Heidolyn (v. Wynton) met Jantine Slingerland en Haciendo (v. Bretton Woods) met Rom Vermunt mogen beide door naar de halve finale. Boven de 80 punten kwamen ze niet uit: Heidolyn kreeg 79 punten, Haciendo 76.



