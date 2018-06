Joyce Heuitink niet te kloppen: ‘We vullen elkaar heel goed aan’

Het duo behaalde onlangs op de selectie in Exloo een nieuw persoonlijk record van 75,15%. Zo hoog was de score vandaag niet maar de 71,985% was wel de enige score boven de 70 procent in de Prix St. Georges. “Vandaag was het doel om hem meer open bovenin naar de hand toe te houden. Met name in de Prix St. Georges lukte dat echt fijn”, vertelt Joyce Heuitink. “Ook wilde ik de verzamelde stap en de keertwendingen meer bovenin in verbinding rijden. Daar kregen we ook zevens en 7,5-en voor.”

Sterretjes

In de Intermédiaire I liep het duo fouten op en daardoor kwam de score uit op 68,605%. “In de Inter had ik zelf denk ik echt last van de zon op mijn hoofd”, vervolgt Heuitink. “Ik zag sterretjes, reed verkeerd en maakte een aantal grote fouten door het gebrek aan focus op de cruciale momenten.”

NK óf WK

Met twee overwinningen in de selecties voor het NK Lichte Tour, zijn Heuitink en Gaudi Vita al verzekerd van een ticket voor het NK en zodoende starten ze de derde en tevens laatste selectie niet. Daarnaast is het duo volop in de race voor het WK Jonge Dressuurpaarden en doorgedrongen de vierde en tevens laatste selectie. Mocht de Apache-zoon geselecteerd worden, dan kiest Heuitink voor het WK. “Het wordt óf NK óf WK. Maar mijn voorkeur is het WK, mocht dat lukken. We staan dan wel bovenaan in de tussenstand voor het NK maar het WK maak ik hierna met hem niet meer mee, en ik denk dat ‘ie kwaliteit en instelling genoeg heeft om daar fijn mee te kunnen lopen.”

Samen gegroeid

Behalve de laatste WK-selectie eind deze maand heeft het duo tot aan het kampioenschap geen wedstrijden op de planning staan. “Deze wedstrijd was fijn om even het gevoel van de vorige WK-selectie in de praktijk proberen te krijgen”, aldus Heuitink. Ze leidde de zevenjarige ruin vanaf jong paard op en heeft inmiddels een fraaie erelijst opgebouwd. “Toen Gaudi vier was zijn we hors concours in de B begonnen en we zijn echt samen gegroeid. We hebben kleine en grote concoursen gedaan en inmiddels is hij veel gewend, kwa karakter vullen we elkaar heel goed aan.”

Sekreve en Van de Donk vullen top 5

In de Prix St. Georges werd de rest van de top vijf bezet door twee ruiters: Jennifer Sekreve en Mark van de Donk die beiden twee paarden reden. Sekreve noteerde met Ferrero (v. Rhodium) de tweede score van 69,485% en met Gamante D (v. Contango) de derde score van 67,794%. Van de Donk en de KWPN-hengst Charmingmood (v. Winningmood) reden het vierde resultaat van 66,691% bijeen en voor zijn proef met MCvS Casino Royale (v. Tuschinski) mocht hij de vijfde prijs ophalen.

Hoopman en Zuring

In de Intermédiaire I was het rode lint voor Rosina Hoopman. Ze reed haar Coco-OO (v. OO Seven) naar 68,162%. Met de score van 66,250% volgden Yvonne Zuring en Showsister S J (v. Show Star) op de derde plek.

