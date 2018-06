Joyce Heuitink scout nieuw talent Vera Verhage: ‘Ik twijfelde’

De 32-jarige amazone Vera Verhage ging als tweede van start in een rubriek van twaalf voorgeselecteerde deelnemers. Ze reed een Grade 3 proef (stap en draf, waarbij wijken in draf en keertwendingen in stap zware oefeningen zijn) en stak qua score (71,176%) met kop en schouders boven de rest uit. “En er waren echt wel verbeterpunten hoor”, straalt ze na afloop. “Ik rijd nooit wedstrijden. In december de onderlinge wedstrijd op de manege en daarna vroeg de manege of ik hier aan mee wilde doen. Ik twijfelde. Daarvoor moest je een video van jezelf en je paard insturen. Dat was best wel een drempel, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb.”

Manegepaard

Verhage rijdt al vanaf haar zevende. “Ik moest een sport zoeken waarbij je niet hoeft te lopen”, lacht ze. “Door zuurstoftekort bij mijn geboorte heb ik moeite met de aansturing van mijn beenspieren en is mijn balans niet zoals het hoort te zijn. Ik kan wel kleine stukjes lopen, maar verder heb ik mijn rolstoel nodig. Wat we na deze overwinning gaan doen? Ik weet het nog niet. Ik heb er in elk geval van genoten en mijn paard Zigo ook. Hij is in het dagelijkse leven manegepaard en ik kom één keer in de week op hem rijden. Hij vond al die aandacht vandaag wel leuk.”

Hoogetoorn volgt

De tweede prijs ging naar Sanne Hoogetoorn (68%) met Gita. Emmely de Groot werd derde op Zieterma met 67,59%.

Meer bekendheid

Joyce Heuitink is enthousiast over de geslaagde opzet. “Al een aantal jaren zijn Joop Stokkel, voormalig pararuiter, en ik bezig om de parasport bekendheid te geven onder ruiters met een beperking. Dat zijn er namelijk heel veel, maar de meesten kennen ons niet. Ze rijden met hun handicap mee in de reguliere wedstrijdsport of zijn wel gekeurd voor de parasport maar vinden het niveau van de proef die ze moeten rijden te hoog. Via eerdere wedstrijden hebben we bijvoorbeeld Estee Gerritsen gescout, maar we hopen meer toppers te vinden. Dit was een geweldige kans.”

Video en motivatie

Ruim dertig ruiters die nog niet op parawedstrijden zijn gestart, stuurden een video en hun motivatie naar Joyce Heuitink, waarvan er twaalf uitgenodigd werden voor de wedstrijd op Outdoor Gelderland. “Dat was een leuk proces en ik heb uitleg kunnen geven wat de parasport inhoudt en hoe een keuring te werk gaat. Ik heb hier vandaag echt wel talent voorbij zien komen en een aantal heel goede paarden. En dan het enthousiasme van de ruiters en hun achterban, dat was geweldig.”

Hosmar finalewinnaar

Er was ook topniveau te bekijken en wel in de finale om de KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy. Van de zes finalisten won Frank Hosmar op Alphaville N.O.P. (v. Sandreo), voor Sanne Voets met Demantur N.O.P. (v. Vivaldi) en Yvette Overgoor met Flynn (v. Vivaldi).

Bron: Persbericht