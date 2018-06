JST-toppers Bruggink, Schröder en Jochems ook sterk bij Glock

In de zware Glock’s Perfection Tour, een rubriek over 1,50 meter voor Rankingpunten, was Gert-Jan Bruggink de enige Nederlander die een prijs in ontvangst mocht nemen. Hij werd twaalfde met Casparo 26 (v. Calato) met vier strafpunten.

Nek-aan-nekrace

Van de 39 starts legden slechts drie ruiters het parcours zonder fouten af. In de Belgische nek-aan-nekrace werd de wedstrijd beslist. Uiteindelijk trok Christophe Vanderhasselt met slechts 0,01(!) seconde voorsprong aan het langste eind en won de rubriek met de tienjarige Air Jordan Z-dochter Identity Vitseroel. Landgenoot Constant van Paesschen moest daardoor genoegen nemen met de tweede plaats. Van Paesschen zadelde één jaar jongere Jilbert van ‘ T Ruytershof (v. Numero Uno). Hierdoor won Van Paesschen geen drie rubrieken op een rij.

Schröder

De sponsorruiter van Glock, Gerco Schröder, kwam natuurlijk ook aan de start in Oostenrijk. Hij startte in de vijf sterren openingsrubriek over 1,45 meter de Cornet Obolensky-zoon Glock’s Dobelensky en kwam zonder fouten over de finishlijn. De tijd van 79,14 seconden bleek voldoende voor de achtste prijs.

Ook in deze rubriek ging de winst naar België. Ditmaal lukte het Constant van Paesschen wel om de snelste tijd te noteren. Met bijna vier seconden voorsprong gaf hij in het zadel van Compadre van de Helle (v. Casall) de concurrentie ruimschoots het nakijken.

Nog een zege

Ook bij de Youngster Tour was Van Paesschen uitermate succesvol. Met de Quadros-zoon Quido van de Helle schrijf hij ook deze rubriek op overtuigende wijze op zijn naam.

Gert-Jan Bruggink, winnaar van de Grote Prijs van Jumping Schröder, en Kevin Jochems, winnaar van de Small Tour Grand Prix op Jumping Schröder, waren ook succesvol bij de jonge paarden. Jochems werd zesde met achtjarige Famous H (v. Diarado) en Bruggink elfde met de eveneens achtjarige Miss Felicia Z (v. Marome Nw).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl