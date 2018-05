Juan Matute Jr boekt eerste Big Tour-zege in Europa met Quantico Ymas

Het CDI in Segovia was voor Spanje de eerste van drie selectiemomenten voor deelname aan de wereldruiterspelen later dit jaar in Tryon.

Klein verschil

Mutate Jr kreeg 71,149% voor de Special met de twaalfjarige zoon van Fighting Fit en dat was net iets meer dan de score die zijn landgenoot José Antonio Garcia Mena kreeg met de KWPN’er Benzi Landro. Garcia, die Spanje vertegenwoordigde op de WEG in 2010 en 2014, kreeg 71% voor zijn proef.

U25

In de U25 was Mutate Jr al behoorlijk succesvol met Quantico Ymas met als enkele hoogtepunten vorig jaar de Nationale titel in die categorie en de bronzen medaille op het EK. Zijn eerste Grand Prix bij de senioren reed de ruiter vorig jaar maart toen hij negentien jaar was. Dat was in Wellington. Dit jaar verblijft Mutate voorlopig in Europa om zich voor te bereiden op de WEG en deel te kunnen nemen aan de Spaanse selectiewedstrijden hiervoor.

