Juan Mutate Jr. en Quantico van junioren naar brons bij senioren

Mutate Jr. begon in 2011 bij de junioren met Don Diego en nam twee jaar later Quantico mee. Met Don Diego maakte hij in 2012 en 2013 deel uit van het Spaanse team op het Europees kampioenschap voor junioren en in 2016 nam hij deel op het EK U25.

Leuk en spannend

“Ik weet nog hoe het allemaal verlopen gaat, maar dit is al heel erg leuk en spannend. Wat ik weet is dat ik met een paard waarmee ik zeven jaar geleden bij de junioren begon, nu in staat ben medailles te behalen bij de senioren”, jubelde de zoon van Juan Mutate tegenover Dressage News.

Constant

“Ik heb op de kampioenschappen bewezen heel constant te presteren met Don Diego Ymas en Quantico Ymas”, vertelt Mutate Jr. “Met beide paarden had ik over de drie dagen een paar dure fouten, maar overall laten ze heel veel progressie en vooruitgang zien in vergelijking met de vorige twee kampioenschappen bij de senioren.”

