Julia Houtzager-Kayser: ‘Ik voelde dat dit eraan zat te komen’

De in het Drentse Rouveen wonende blondine reed met Elke Maria M (v. Cornet Obolensky) een dijk van een barrage in de 1.50m Neptunus Prijs en is met vlag en wimpel geplaatst voor de Grote Prijs op zondagmiddag.

Pieken en dalen

De hoofdrubriek op dag vier van Outdoor Gelderland kende pieken en dalen. Parcoursbouwer Henk Linders had vrijdagavond een prachtig, selectief parcours uitgestippeld wat mooie sport opleverde, maar Daan van Geel kwam met zijn paard ten val en Glenn Knoester overkwam hetzelfde als eerste starter in de barrage. De finaleomloop werd stilgelegd tot hij met fikse schouderpijn op de brancard afgevoerd kon worden.

Demi van Grunsven

De barrage ging verder met zeven deelnemers en daarin zou Demi van Grunsven beste Nederlandse worden met een vierde plaats op Tinka’s Hope (v. Tinka’s Boy), gevolgd door Kevin Olsmeijer op Dalvaro (v. Calvaro). Voor het Nederlands tintje aan de zege zorgde Julia Houtzager-Kayser, die de perfecte omloop reed met Elke Maria M waarmee Willem Greve in november de 1.45m Grote Prijs van Indoor Wierden won.

‘Ik win bijna nooit’

“We hebben Elke Maria samen met Willem en Leon Thijssen en ze kwam bij mij onder het zadel toen Willem in december last kreeg van zijn ruiterspier. Het is een sensibele merrie, maar ze past me wel. Ik reed haar ook in de Grote Prijs van Treffen, maar het was nog niet bevestigd. Ik voelde wel dat ze heel goed haar best deed. Het zat er aan te komen. Af en toe nog een foutje, maar het gevoel was steeds goed. Ik ben hier heel blij mee. Ik win bijna nooit. De laatste keer kan ik me niet eens herinneren.”

Ander level

Competitief is Julia Houtzager-Kayser wel, maar ‘op een andere level dan Marc’, vaste waarde van het Nederlands springteam. “Marc wint op vijfsterrenniveau. Dat is een heel groot verschil met de parcoursen die ik rijd. Mijn sport is niet dezelfde als die van hem. Je moet er ook wel de paarden voor hebben en niet onbelangrijk: er helemaal voor gaan. Dan moet je accepteren dat je elk weekend onderweg bent, maar ik wil er ook voor onze twee kinderen zijn. Dus wel topsport bedrijven, maar niet ten koste van alles. Gelukkig hebben we een super nanny en hebben we dit toch maar mooi behaald op dit super mooie concours.”

Buitenlandse top drie

Uiteindelijk werd het een buitenlandse topdrie in deze Big Tour. De Amerikaanse Katherie Strauss werd tweede op All In (v. Aachen). De Japanner Hikari Yoshizawa werd knap derde op Callas (v. Casall).

Andere rubrieken

In de 1.40m-rubriek ging de winst naar Khaled Abdulrahman Almobty op Desert Storm II (v. Clinton). die 0,10 seconde voorbleef op de Limburgs Sanne Thijssen met Carinja (v. For Fashion).

Kevin Jochems won de 1.35m-rubriek op Enjoy (v. Viceroy T) en de Noorse Victoria Gulliksen won het 1.30m-parcours op Firefly H (v. Douglas). Beste CSI1* ruiter is misschien wel Niels Brussen, die de vrijdag begon met een eerste en tweede plaats in de 1.20m-rubriek.

Outdoor Gelderland nadert de ontknoping met de mooiste paardensportdagen op zaterdag en zondag. Spannend wordt het in de 1.45m Medium Tour finale op zaterdag om 15.45 uur, dat om 19.00 uur gevolgd wordt door het populaire dressuurgala. Overdag zijn er talrijke kinderactiviteiten en is er Ladies Day. Hoogtepunt van de zondag is de 1.55m Grote Prijs om 15.00 uur.





Klik hier voor meer info over Outdoor Gelderland

Bron: Persbericht Wendy Scholten