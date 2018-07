Julia Krajewksi toont haar klasse in dressuuronderdeel

Allround-amazone Ingrid Klimke en Nederlandse bondscoach Bettina Hoy slaagden er in om zich op plaatsen twee en drie te vestigen. De scores lagen echter dicht bij elkaar: Klimke kwam met SAP Hale Bob OLD (v. Helikon) uit op 77,95%, landgenote Hoy stuurde Designer (v. Dali) naar 77,69%.

Lips vierde

Met een klein verschil (23,30 strafpunten) mocht Tim Lips met zijn Casantos-zoon Bayro als vierde opstellen. In de eerste instantie zou de ruiter niet afreizen naar Aken, maar besloot na zijn goede prestatie in Luhmühlen toch te gaan. Zaterdag komt de ruiter aan start in de cross en zondag in het afsluitende springparcours.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl