Julia Krajewski neemt sportief revanche op EK-gedoe

Met een sensationeel resultaat van slechts 19,9 strafpunten werd Julia Krajewski voor het eerst Duits kampioene. Vanaf dag 1 domineerde Krajewski het veld en na een prachtige cross en een foutloze ronde in de springring, bleef haar dressuurresultaat staan.

Klimke 2e

De regerend Europees kampioene Ingrid Klimke kan ook tevreden terugkijken op Luhmühlen. Met de veertienjarige SAP Hale Bob OLD werd de amazone uit Münster tweede. Hale Bob tikte in het springparcours nog een balkje uit de staanders, maar ook een foutloze rit was niet genoeg geweest om Krajewski van het goud te houden.

‘Buitengezette’ Hoy 3e

De derde plaats in het Duits kampioenschap was voor de Nederlandse bondscoach Bettina Hoy met Designer 10. De amazone, die volgens St. Georg door de DOKR (Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei) als kaderamazone buiten de deur is gezet vanwege haar werkzaamheden bij de KNHS, was blij met die derde plaats: “Ik ben hier gelukkig mee. Dit was mijn eerste wedstrijd van dit seizoen omdat ik de laatste weken met het Nederlandse team onderweg was.”

Japanse leerling verslaat Hoy

In de internationale CIC3* moest Hoy de Japanner Yoshiaki Oiwa voor zich dulden. Ook daar had ze geen moeite mee: “Als ik dan verslagen wordt, dan het liefst door mijn eigen voormalige leerlingen”, aldus Hoy over de Japanner die al 10 jaar in Duitsland leeft en traint.

Melzer maakt lijstje Tryon bekend

Bondscoach Hans Melzer maakte na Luhmühlen ook zijn long list voor Tryon bekend. “Het liefst zou ik al over vier weken gaan en niet pas in september”, zei Melzer in de persconferentie waarmee hij doelde op de huidige vorm van de Duitse combinaties. In drie groepen heeft hij zijn long list ingedeeld: in groep nummer 1 zitten Andreas Dibowski, Michael Jung, Ingrid Klimke, Julia Krajewski en Kai Rüder.

Uitslag

Bron: St. Georg/FN