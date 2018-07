Julia Krajewski weerstaat Oceanische druk en wint in Aken

Een, traditiegetrouw, loodzware cross zorgde voor Oceanische hegemonie. In de top vijf kon enkel de Zweed Ludwig Svennerstal kon zich als derde tussen al dat Oceanisch geweld plaatsen. Hij deed dat met Stinger (v. Spender S). De overwinning ging naar de Australiër Christopher Burton, de enige die zonder fouten doorheen deze lastige opgave kwam met Quality Purdey (v. Quality). Zijn landgenoot Andrew Hoy (Vassily de Lassos, v. Jaguar Mail)

Geluk bij een ongeluk

Met vier stuks in de top vijf van de cross, was de hegemonie van de Nieuw-Zeelanders en Australiërs al groot, maar in de einduitslag was het nog meer overweldigend. Met maar liefst vijf combinaties bevolken ze de top zes. Alleen de zege in Aken lieten ze door hun vinger glippen. Chipmunk FRH en de Duitse Julia Krajewski gingen met die eer aan de haal. Na het dressuuronderdeel ging dit duo al aan de leiding en die stonden ze vervolgens niet meer af. Een geluk bij een ongeluk voor de Duitse amazone want met haar ander paard, Samourai du Thot, werd ze helaas uitgesloten in de cross.

Oceanisch geweld

De tweede plaats in de einduitslag ging naar Christopher Burton, Tim Price (Cekatinka, v. King Kolibri) stond op drie. Andrew Hoy reed zijn Vassily de Lassos naar de vierde plaats en Clarke Johnstone met Balmoral Sensation (v. Senator VDL) vervolmaakten de top vijf.

Opgave Tim Lips

De enige Nederlander in Aken, Tim Lips, zag een goed eindresultaat door de vingers glippen door een opgave in de cross. Na het springonderdeel stond hij met Bayro (v. Casantos) nog op een vijfde plaats.

Klik hier voor het volledige resultaat.

Bron: Paardenkrant-horses.nl