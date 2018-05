Julien Epaillard geniet kort van Giovani de la Pomme

De BWP-hengst Giovani de la Pomme begon zijn internationale carrière onder de Française Maelle Martin en was dit voorjaar nog actief op 1,50m-1,60m-niveau. In 2016 won Martin onder meer de Grand Prix van St. Lô en in 2017 maakte het paar deel uit van het Franse Nations Cup team dat in Lumen tweede werd.

Zevende in GP Hamburg

Julien Epaillard debuteerde met de hengst op de Global Champions Tour in Hamburg waar ze in de Grand Prix zevende werden. Vorige week was het concours in Bourg en Bresse het laatste optreden van het duo.

Eerste 1,60m-paard

Met de aanschaf van Giovani de la Pomme heeft Sadri Fegaier zich zelf een geroutineerd 1,60m-paard gegeven. De Fransman heeft nog niet op Grand Prix-niveau gesprongen. De beste paarden van zijn haras des Grillons worden door de Colombiaan Carlos Lopez uitgebracht, zoals Admara 2 en Ulhane de Condé.

Bron Grandprix-replay