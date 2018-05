Jung: ‘Er is nog geen reden om nu met Sam te stoppen’

“Het was vandaag misschien niet de allermooiste rit”, vertelt Jung, doelend op de valpartij die bijna volgde op hindernis 14. De ruin kwam niet helemaal goed uit op het puntje, bleef wat hangen in het voorbeen en kon zich nog maar net op de been houden. “Toch voelde Sam verder heel fit aan. Hij geniet ervan om uit de startbox te mogen vertrekken en door het terrein te gaan.”

“Ik geniet van elke rit die er komt. We bekijken het gewoon per keer wat we gaan doen en leggen er zeker geen druk op. Hij is sterk en gezond, dus vooralsnog is er geen reden te stoppen.”

Na de foutloze cross en de achtste plek in de dressuur, staat de combinatie voorlopig aan de leiding. De cross is nog in volle gang. Morgen vindt het afsluitende springen plaats.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl