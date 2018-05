Juniore Thalia Rockx op het nippertje verslagen in Compiègne

Thalia Rockx reed met de door haar vader gefokte Gerda Nova tijden haar internationale debuut een sterke individuele junioren-proef die met 74.265% werd beoordeeld. Ze stond er lang mee op kop, toch was het Amber van der Steen die haar uiteindelijk voorbij streef. Bij twee van de drie juryleden kwam de Belgische met de KWPN’er Fame op kop en zette de winnende score van 75.049% neer.

Siemer derde

Florence Siemer reed een nette, foutloze proef met Zidane (v. Inspekteur) en pakte met 70.882% de derde plaats. Aimee Meddens reed Lotje Schoots’ voormalige Grand Prix-paard Equitop Torricelli LS (v. Florestan I) naar de zesde positie. Voor Marten Luiten was er vanmorgen slechts de tiende plek, hij kreeg met de Ampère-dochter Fynona wat foutjes waardoor het percentage uitkwam op 68.235.

Van Baalen vijfde in Inter I

In de Inter I was er vanmorgen een vijfde plaats voor Marlies van Baalen met Go Legend DVB. Van Baalen debuteerde gisteren internationaal met de Totilas-zoon en dat leverde in het sterke veld een negende plaats op in de PSG. In de Inter I kreeg Van Baalen 67.941% met een wisselende jurywaardering die liep van een eerste plaats (69.265%) tot een tiende plaats (64.265%). Borja Carascosa won de rubriek op Die Fuerstin VG (v. Don Frederico) met 68.463%.

Bron Paardenkrant-Horses.nl