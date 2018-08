In zijn rit in de direct op tijd over een hoogte van 1,50 meter bleef Vrieling foutloos in een tijd van 72,90 seconden. Daarmee kwam hij echter niet in de buurt van winnaar Harold Boisset, die met T’obetty du Domaine (v. Kashmir van ’t Schuttershof) zijn rit wist te voltooien in slechts 66,65.

De top drie werd verder compleet gemaakt door Giulia Martinego Marquet met Verdine SZ (v. Verdi TN) en Jessica Springsteen met RMF Zecilie (v. Acolord).

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl