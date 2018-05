Jur Vrieling springt Davall naar derde plek in 5* 1,50m Hamburg

In het technische parcours van Frank Rothenberger bleven elf combinaties foutloos. Harrie Smolders was een van de topruiters die in het basisparcours moest strafpunten moest incasseren. Met Zinius was Smolders de snelste van de vierfouters wat hem op de zeventiende plek deed belanden.

Vrieling rustige nulronde

Jur Vrieling en Gerco Schröder reden zich wel in de barrage waarin Vrieling met Davall als tweede van start gingen. Vrieling koos voor een safe nulronde met de tienjarige zoon van Zavall, hij finishte in 49,49 seconden. De ruin nam Vrieling eind vorig jaar over van Ernesto Canseco die in november de VDL Stud verliet. In Drachten was het paar meteen al succesvol met een zevende plaats in de 3* Grote Prijs.

Alvarez Moya voorbij Vrieling

De tijd van Vrieling bleek makkelijk te verbeteren door de concurrentie, maar foutloos blijven was een stuk moeilijker. Het was eerst Sergio Alvarez Moya die met de negenjarige Luchino (v. Lucciano) een snellere nulronde sprong. De Spanjaard zette de klok stil op 45,71 seconden.

Will staat leiding niet meer af

Even later snelde David Will op Deluxe Ilton foutloos in 44,71 seconden over de finish en nam de leiding over. Het lukte vijf ruiters om vervolgens sneller te zijn dan Will, maar allen kregen een balk. Spectaculair snelde onder andere Gregory Wathelet over het parcours met MJT Nevados S. De Belg lag ruim voor op de tijd van David Will, maar op de laatste sprong miste het paar de afstand en crashte bijna in de sprong. De 41,70 seconden was de snelste tijd, de vier strafpunten leverde de Belg de vierde plaats op.

Balk voor Schröder

De top vijf werd volgemaakt door Christian Ahlmann die met Clintrexo Z (v. Clintissimo Z) ook een balk kreeg en een tijd reed van 42,54 seconden. Gerco Schröder die als laatste in de barrage kwam met zijn vijftienjarige Clearway-zoon Glock’s Cognac Champblanc kreeg een fout op de insprong van de dubbel en met vier strafpunten werd hij negende.

Klik hier voor de uitslag, met video’s.

Bron GCT