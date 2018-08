Jury maakt er bij zesjarigen een potje van

Bert Rutten en Christa Larmoyeur wilden bij Glock’s Total U.S. de zon maar niet in het water zien schijnen. De hengst die zijn vader Totilas evenaart als het gaat om atletische suprematie kende onder Edward Gal geen zwak moment, op soms een beetje onrust in de aanleuning na.

Aanleg

Met het grootste gemak etaleerde de hengst zijn enorme aanleg, hij toonde drie geweldige basisgangen, niets stond de jury in de weg om eens fiks in de 9’s te grijpen. Maar het cijfer (deelcijfers werden niet bekend gemaakt) bleef steken op 85,8.

Ongeloof

Tot haar eigen ongeloof bleef Dinja van Liere, die Total U.S. opleidde, aan de leiding met Hartsuijker (v. Johnson). Na een mooie, harmonieuze presentatie zonder echte hoogtepunten. Die waren eerder nog te vinden in de andere proef van Dinja van Liere, die met Haute Couture. De dochter van Connaisseur viel eerder opmerkelijk genoeg uit de selectie voor het WK, maar liet vanmorgen opnieuw haar enorme charme, macht en lossigheid zien (83,8).

Hoogtepunt

Op de vierde plaats eindigde Haeden (v. Chippendale), die onder Ingrid Malan imponeerde met zijn front, maar een enigszins zwaarmoedige proef liet zien (81,2). Een hoogtepunt van deze halve finale eindigde op de vijfde plaats, de uit Duitsland afkomstige Hilton de l’Esprit (v. Johnson), die onder Johannes Rühl excelleerde in draf en in stap, maar in galop nog wat sterker moet worden.

Uitslag