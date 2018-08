Jury ziet afwijkende bewegingsafloop Total Hope door de vingers

Onder Pernilla Andrè Hokfelt kreeg Total Hope alleen maar cijfers boven de 8 met onder andere een 8,8 voor de galop en een 8,5 voor de aanleg. De troostronde voor deze matige jaargang zesjarigen liep uit op een Scandinavisch feestje. Op twee kwam het neefje van Atterupgaards Cassidy terecht: Atterupgaards Botticelli (Benneton Dream FRH x Caprimond) met Severo Jurado Lopez (8,22 gemiddeld). Daarmee voegde Andreas Helgstrand nog weer een paard toe aan de finale voor zesjarigen. Hij heeft er daar morgen drie, vanmiddag in de finale voor zesjarigen vijf. Het derde paard dat een plaats in de finale bemachtigde was de Zweedse merrie Diod (Ampere x Don Schufro) met Yvonne Osterholm (8,06).

Het blijft bij drie KWPN’ers

Waar het KWPN in andere jaargangen sterk vertegenwoordigd zal zijn in de finales, blijft het bij de zesjarigen bij drie paarden (Henkie, Habana Libre A en Hermes). Habibi DVB (v. Don Schufro, 6e plaats), Hot Chocolate (v. Apache, 11e) en Hero (v. Apache, 19e) kwamen er ook niet via de kleine finale.



Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl