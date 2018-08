Jurybeslissing nekt Mark Weusthof

Na de dressuur stond Mark Weusthof met zijn vierspan nog op de tweede plaats in de World Cup-wedstrijd in Donaueschingen. In de marathon was de Twentenaar gisteren in vijf van de zeven hindernissen de snelste en leek hij op de overwinning af te stevenen. Maar de jury rekende Weusthof in hindernis 6 32 strafpunten aan omdat een van zijn paarden uit de strengen zou zijn geraakt. De elfde plaats werd zijn deel.