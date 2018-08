“We zijn daar echt met open mind gaan zitten en hebben beoordeeld wat we zagen. Niet wat de juryleden voor ons gedaan hebben, resultaten uit het verleden boden hier geen garanties. Neem nu bijvoorbeeld Hermès, die kwam als 12e uit de kwalificatie en staat nu 3e. Heel terecht mijns inziens, want dit is gewoon een Grand Prix-paard in de dop.” De Duitser keek de paarden ook nog even goed aan in de ereronde: “Daar zag je al een prachtige aanzet tot passage.”

Natuurlijkheid van de gangen en schakelvermogen

Deze finale werd volgens Plewa extra streng gejureerd op de natuurlijkheid van de gangen. “We wilden geen paard die getrokken of geschopt in een bepaalde houding liepen of waarbij het lopen er gemaakt uit zag. Daarnaast hebben we bij deze zesjarigen ook echt gelet of ze al gewicht opnemen met de achterhand en kunnen dragen. We wilden schakelvermogen zien, waarbij terug misschien nog wel belangrijker is dan vooruit. Met een grootloper alleen kom je er niet.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl