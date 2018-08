Juryvoorzitter Sanders: ‘Het kan nog alle kanten op’

Sanders reageert: “De eerste dag is uitstekend verlopen! Ik denk dat we zeer mooie sport hebben gezien met heel goede paarden bovenin, echt complete paarden.”Ook al was het erg warm, de voorzitter benadrukt dat het geen probleem vormde en de paarden zich goed gehouden hebben.

Ijzersterke top

Sanders was te spreken over de algemene kwaliteit van de paarden, enkele scoorden lager al was het “geen lang ondereind.”Sanders vertelt: “In de doorsnee allemaal fijne paarden met een ijzersterke top die er echt bovenuit springt.”

Geen voorspelling

“Oftewel, het wordt nog spannend. Ik denk dat er zeker één en ander nog mogelijk is bovenin. De top 5 voor zaterdag durf ik dus nog niet te voorspellen, want iedereen had wel kleine dingetjes in de proef. Het kan nog alle kanten op!”

Bron: Ermeloyh.nl/Horses.nl