Just Wimphof erkend voor Oldenburg

De KWPN-hengst Just Wimphof (De Niro x Riccione) hoefde al niet te klagen over het aantal merries in Nederland, maar kan vanaf volgend seizoen ook in Duitsland aan de bak. De hengst uit de stam van Don Schufro is gisteren, na zijn presentatie onder Renate van Vliet in de halve finale van de Pavo Cup (85,2 punten, 11e plaats) erkend voor het gebied waar zijn directe moederlijn de oorsprong kent: Oldenburg. “De Oldenburger hengstenkeuringscommissie heeft hem ook nog even op exterieur bekeken en wilde hem graag erkennen”, meldt Just Wimphofs eigenaar Joop van Uytert.