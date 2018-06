Justify, het dertiende paard in de geschiedenis dat de Triple Crown wint

De Triple Crown is een serie van drie volbloedraces voor driejarigen die elk jaar in mei en begin juni plaatsvinden en wordt gezien als een van de moeilijkste prestaties in de wereld van paardenraces en van alle sportkampioenschappen. Het slopende schema vereist van een driejarig paard om de Kentucky Derby, twee weken later de Preakness Stakes en drie weken later de Belmont Stakes te winnen. In de racegeschiedenis van 1919 tot en met 2015 hebben slechts twaalf paarden de Triple Crown gewonnen. In 2015 werd de Triple Crown voor het laatst gewonnen door trainer Bob Baffert met American Pharaoh. De laatste winnaar daarvoor was, 37 jaar later, in 1978 Affirmed.

Superster in 90 dagen

Zelden zijn de wandelgangen, trainingen, het in- en uitladen, het voeren, de wasbeurten enz. zo uitvoerig gefilmd als van Justify. De sociale media ontplofte met filmpjes over Justify en de driejarige geldt als wereldwijde superster. Prestaties als deze maakt deze tak van de paardensport uniek en voedt de droom en hoop van fokkers en eigenaren. Het begon voor Justify allemaal met het winnen van de Kentucky Derby waarmee hij de vloek van Apollo brak. Apollo was sinds 1882 het enige driejarige paard dat nooit als tweejarige had gekoerst. Het duurde dus maar liefst 136 jaar om die prestatie te evenaren. In slechts 90 koersdagen is Justify van een nog niet getest, onbekend en nog nooit gezadeld hengstveulen van drie jaar veranderd in een superster.

Imposante verschijning

“Een mooie vos met een goed geproportioneerde bouw” zei trainer Bob Baffert toen Justify bij hem in training werd gezet. “De eerste keer dat ik met hem werkte bij Santa Anita dacht ik dat we een potentiële Kentucky Derby kandidaat hadden en ondanks de feiten dat Justify als tweejarige niet had gekoerst en voor de Kentucky Derby last had van een gekneusde hiel won hij die race. De volgende koers, de Preakness Stakes was een moeilijker race voor hem en hij moest voor de overwinning vechten. Na deze race herstelde hij zich uitermate goed en de trainingen voor de Belmont Stakes verliepen gladjes. De koers werd volledig door Justify gedicteerd van start tot finish en dat terwijl hij nog niet eens op de top van zijn groei is. Het maakt het paard niets uit of de baan nat of droog is en af en toe knijp ik in mijn arm of het wel allemaal echt is”.

Pluim voor Restoring Hope

Deze driejarige, ook getraind door Baffert, speelde een hele belangrijke rol in de overwinning van Justify. Jockey Florent Geroux reed een briljante koers door zich zo’n drie honderd meter na de start op een tweede positie te plaatsen schuin achter Justify die aan de reling koerste. Restoring Hope bleef twee meter van de reling af koersen en dicteerde daarmee de rest van het veld. Door deze positie kon niemand binnendoor komen en Geroux dwong tevens de rest van het veld extreem wijd buiten om te racen. Niemand durfde dat aan om onnodige meters extra te maken. Door deze manier van racen maakte Geroux de weg vrij voor Justify en jockey Mike Smith om de overwinning en het prijzengeld van $ 945.000,- binnen te halen, voor de tweede aankomende Gronkowski en de derde aankomende Hofburg.

Bekijk hieronder het filmpje van de laatste winnende rit:



Bron: Paardenkrant-Horses.nl