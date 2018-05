Justify stevig op weg naar de Triple Crown

De Triple Crown is een serie van drie volbloedraces voor driejarigen die elk jaar in mei en begin juni plaatsvindt en wordt gezien als een van de moeilijkste prestaties in de wereld van paardenraces en van alle sportkampioenschappen. Het slopende schema vereist van een driejarig paard om de Kentucky Derby, twee weken later de Preakness Stakes en drie weken later de Belmont Stakes te winnen.

Slechts 12 winnaars

In de racegeschiedenis van 1919 tot en met 2015 hebben slechts twaalf paarden de Triple Crown gewonnen. Bob Baffert won met American Pharaoh in 2015 de Triple Crown 37 jaar nadat Affirmed dat voor het laatst in 1978 deed. Justify (Scat Daddy x Stage Magic) won twee weken geleden de Kentucky Derby en nipt de Preakness Stakes waarmee hij de weg heeft gebaand naar een mogelijke Triple Crown overwinning.

Erbarmelijke omstandigheden

Het had al de hele week stevig geregend waardoor de zandbaan in een modderpoel veranderde en tijdens

de 143ste Preakness Stakes kwam daar nog eens een zo’n dikke mist bij 2/3 van de race niet te volgen was, op de start en de finish na. Nadat de paarden in de eerste bocht naar de overzijde van de baan van Pimlico Race Course koersten kon het 134.487 koppige publiek alleen maar naar een videoscherm kijken in de hoop een glimp van de

stalkleuren en van de koers te kunnen zien.

Pas bij het uitkomen van de laatste bocht naar de finishlijn was de witte bles van Justify, die uit de mist aandenderde met daarachter zijn zeven rivalen, het eerste dat iedereen zag.

Jockeys vertellen

Het koersverloop kon enkel door de jockeys worden weergegeven. “Het was veruit zijn zwaarste race,”

zei Justify’s jockey, de 52-jarige Mike Smith. “Wij wisten dat het paard nog groen was en dat kwam

vandaag tot uiting omdat hem al vroeg in de race een hoog tempo werd opgedrongen waardoor hij meteen moest strijden. Voor een groot deel van de race koerste ik naast Good Magic die aan de binnenzijde

van ons zat en ik wist dat het een zware maar echte wedstrijd zou gaan worden. Justify greep de leiding

toen wij de laatste bocht uitkwamen en won met een halve lengte voor Bravazo die met een neklengte

voor de derde aankomende Tenfold en de vierde aankomende Good Magic finishte.”

Van onbekend naar superster

In slechts 90 koersdagen is Justify van een nog niet getest, onbekend en nog nooit gezadeld hengstveulen

veranderd in een superster. Trainer Bob Baffert heeft Justify pas vier maanden geleden in de gaten

gekregen. “De eerste keer dat ik met hem werkte bij Santa Anita dacht ik dat we een potentiele Kentucky

Derby kandidaat hadden en ondanks de feiten dat Justify als twee jarige niet had gekoerst en voor de

Kentucky Derby last had van een gekneusde hiel won hij die race. De race vandaag was zwaar voor hem.

Good Magic

De trainer van Good Magic zei ons al op voorhand dat hij de race niet zou weggeven en ons voor een

overwinning zou laten knokken. Ik vond het niet leuk, maar dit is wat paardenraces zo geweldig maakt.

Justify was de hele koers in een gevecht verwikkeld maar won! Wij gaan voor de Triple Crown in

Belmont Park op Long Island als Justify goed uit de race komt. Ik breng hem terug naar Kentucky en zal

zien hoe hij traint.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl