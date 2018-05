Justify wint overtuigend de 144ste Kentucky Derby

De dirt track (de zandbaan) was door de zware regenval in een heuse modderpoel veranderd en vergde daardoor een nog grotere inspanning van de grote favorieten Mendelssohn en diens halfbroer Justify (beide van de hengst Scat Daddy) en van de overige deelnemers. Justify won de race en Mendelssohn finishte als laatste.

Apollo’s vloek

Het duurde sinds 1882 maar liefst 136 jaar om de zogenoemde vloek van Apollo te breken. Deze vloek bestaat uit het feit dat Apollo, net als Justify, nooit als tweejarige een race heeft gekoerst en pas als driejarige op de renbaan verscheen.

Justify levert Baffert vijfde overwinning in Kentucky Derby

Trainer Bob Baffert: “Ik heb het geluk om dit paard te mogen trainen. Na zijn eerste overwinning dacht ik dat de timer fout was, zo snel was Justify en toen wij de Santa Anita Derby met hem wonnen wisten wij pas echt hoe goed hij was. Ik was erg zenuwachtig vandaag omdat het weer en de baan ronduit dramatisch waren maar toen ik zag hoe goed Justify vertrok werd ik rustiger en in de laatste 400 meter wist ik dat wij zouden gaan winnen. Justify heeft een eigenschap die hoofden doet draaien, het is een speciale persoonlijkheid.”

Laatste 600m op kop

Mike Smith de 52-jarige jockey van Justify, ook wel “Big Money Mike” genoemd vanwege zijn overwinningen in Amerika’s grootste races, zat gedurende de eerst 1400 meter in derde positie ietsje aan de buitenkant van de twee koplopers en had daardoor geen last van het opspattende water en zand. Met nog 600 meter te gaan begon Mike Justify naar de reling toe te rijden en nam de koppositie over om die vervolgens niet meer af te staan. Good Magic, winnares van de Breeders ‘Cup Juvenile vorig jaar, werd tweede en Audible werd derde.

Grote namen als War Admiral, Nothern Dancer, Secretariat, Affirmed en recenter California Chrome, Animal Kingdom en American Pharoah gingen Justify in de geschiedenisboeken voor.

Wordt Justify de nieuwe Triple Crown winnaar?

De Triple Crown is een serie van drie volbloedraces voor driejarigen die elk jaar in mei en begin juni plaatsvindt en wordt gezien als een van de moeilijkste prestaties in de wereld van paardenraces en van alle sportkampioenschappen. Het slopende schema vereist van een driejarig paard om de Kentucky Derby, twee weken later de Preakness Stakes en drie weken later de Belmont Stakes te winnen. In de racegeschiedenis van 1919 tot en met 2015 hebben slechts twaalf paarden de Triple Crown gewonnen. Bob Baffert won met American Pharaoh in 2015 de Triple Crown 37 jaar nadat Affirmed dat voor het laatst in 1978 deed. Justify, ongeslagen na vier starts, zou wel eens de volgende in dat legendarisch rijtje kunnen zijn.

Teleurstellende Mendelssohn

Met zijn overwinning in de UAE Derby op 31 maart j.l. waarbij Mendelssohn de concurrentie 18,5 lengten achter zich liet gold hij als een van de favorieten voor deze Kentucky Derby. Hoewel deze driejarige is gefokt voor deelname aan zandbaanraces was het een ambitieuze poging om als eerste van een in Europa getraind paard de winnaar van de Kentucky Derby te worden. Topjockey Ryan Moore vertrok langzaam vanuit startbox 14 en gedurende de eerste driehonderd meter van de race botste een aantal keren een naast hem liggend paard tegen hem aan en bracht Mendelssohn uit balans. Koersend vanuit het middenveld deed Moore zijn best om zijn weg naar de leiders te banen maar zag in de laatste 400 meter voor de finish dat het zijn dag niet zou worden. Door een combinatie van de stortregens, de langzame start en de botsingen kreeg Mendelssohn niet de kans om te laten zien wat hij kon.

Bron Paardenkrant-Horses.nl