Justine Mudde: ‘Eindelijk kan ik er aan blijven rijden’

“Hij is altijd al heel lief en eerlijk geweest, maar ook ontzettend gevoelig. Op vreemd terrein was hij ook altijd heel bang. Dit is nu de derde wedstrijd op rij dat hij wel ontspannen is en ik er dus aan kan blijven rijden”, legt Mudde blij uit.

Geef niet zomaar op

Easy Rider is nu negen en al sinds zijn tweede in het bezit van de familie Mudde. In al die jaren heeft ze nooit het idee gehad om het op te geven en hem te verkopen. “Nee, ik geef niet zomaar op”, lacht ze. “Ik heb wel eens gedacht dat het best lastig is, maar als een paard laat zien wat erin zit en dat hij vermogen heeft, dan ga ik door.”

Genieten

“Nu ik er aan kan blijven rijden in de proef weet ik zeker dat de score straks nog omhoog kan. Ik wil nu graag de Prix St. Georges meer bevestigen in de ring en dan straks een keer Inter I starten. Voorlopig wil ik van hem genieten in de Lichte Tour, voor we wellicht een stapje hoger gaan.”

Volle dagen

De jonge amazone heeft haar dagen goed gevuld met het rijden van eigen paarden op de Magic Stables in Laren, maar ook met het rijden van paarden van anderen.

“Ik rij er zeven van onszelf en daarnaast voor anderen. Het zijn volle dagen, maar het is wel erg leuk. Ik heb van alles wat; van vierjarigen tot Lichte Tour. De variatie vind ik heel erg leuk. Ik wil graag een jong paard goed kunnen opleiden, maar ik wil ook goed Grand Prix leren rijden en alles wat daar tussen zit. Ik leer er veel van door verschillende paarden te rijden”, besluit ze gedreven.

Winningmood

Marieta Doornwaard-Uitslag werd tweede in de Lichte Tour. Met Winnigmood (v. Prado) noteerde ze 64,26%. Sinds april van dit jaar is Doornwaard de nieuwe amazone van de KWPN-hengst, die daarvoor door Femke Beljon gereden werd.

De eerste proef van het ZZ-Zwaar kwam met 63,14% op naam van Desiree Perlee en Belmondo S (v. Vooice). Dominique Ruiters-Ter Beek werd met Fugranda C (v. Sir Donnerhall) tweede met 62,64% en won de tweede proef met 60,36%.

De Grand Prix werd met 60,98% gewonnen door Evert Veenstra en Zazou G (v. Welt Hit).

