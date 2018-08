Kampioen en reservekampioen vijfjarige eventingpaarden van Jan Greve

De ruin nam direct in de dressuur al de leiding in het klassement. De jury was vooral onder de indruk van de manier waarop hij aan de hulpen stond. Bij het springen bleef de Van Gogh-zoon foutloos, op het terrein was er aan het einde nog een kleine hakkel.

Snelle reflexen

De reservekampioen, Matermill Iso Kwik W (Karandasj x Julio Mariner), werd voorgesteld door Christoffer Forsberg. De merrie viel op met haar snelle reflexen op het terrein en haar werkwillige karakter. Zij behaalde 78,2 punten. De derde plaats was voor It’s a Kind of Magic (Up to Date x Indoctro), gereden door Elaine Pen. Zij liet vooral wat punten liggen bij de rijdbaarheid.

Uitslag.

