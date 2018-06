Kampioenshengst Jameson RS2 aangemeld voor Pavo Cup

“Jameson RS2 is zoveel aan het groeien. De laatste tijd is hij zeker een paar centimeter gegroeid. Hij begon in Den Bosch al op een schofthoogte van 1,71 m. Nu tikt hij de 1,76 m al aan. Jameson RS2 is echt een paard voor de topsport in de toekomst. Wij willen dit paard de kans geven en niet nu al te veel van hem vragen”, zei Van Lierop in het najaar van 2017.

Route via Pavo Cup

Nu geeft Van Lierop te kennen dat RS2 Dressage de hengst via de Pavo Cup hoopt opnieuw in te laten stromen in het selectietraject en zo een verkorte route richting goedkeuring te volgen. Via de Pavo Cup kan Jameson RS2 in aanmerking komen voor de 21-daagse test.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl