Kampioensmerrie Latina van het Avenhof onder Frank Schuttert

Als jong paard sprong Latina van het Avenhof al letterlijk en figuurlijk in het oog. De merrie werd op de BWP keuring twee keer dagkampioen. Een jaar geleden kwam de dochter van Diarado onder het zadel van Cassandre Malherbe die op de Youngster Tour en in verschillende 2*-wedstrijden aansprekende resultaten boekte.

Veel interesse

Vlak voor het wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken raakt Malherbe de merrie kwijt. Tegenover Horseman verklaarde de amazone: “Na drie foutloze rondjes in de Youngster Tour in Opglabbeek begin deze maand was de interesse zo groot, dat we overgingen tot verkoop van de merrie.”

Bij Stal Lansink zal Nederlands kampioen Frank Schuttert de nieuwe ruiter van Latina van het Avenhof worden.

