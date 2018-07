Kampioenstitels carrousel voor Larense Ponycarrousel en Manege Hillegersberg

Sietske Verschoor, commandante van de Larense Ponycarrouselgroep: “We proberen iedere wedstrijd het beste uit onszelf te halen en dat is blijkbaar nu gelukt. We zijn hartstikke trots op onze eerste plek al is het nog onwerkelijk, leuk en bizar tegelijkertijd. De carrouselsport is fascinerend, iedereen wordt erdoor geraakt. Je doet het met een manegepony en wordt dan zo maar Nederlands Kampioen.’

Dicht bij elkaar

Ook bij de paarden streden tien teams om de titel. De verschillen waren nog nooit zo klein tussen de deelnemende teams. Commandante Antoinette Diks van Manege Hillegersberg A-team: “We zijn trots en blij dat het ons weer is gelukt om kampioen te worden. Het carrousselrijden is verweven in onze ruiteropleidingen die wij aanbieden. Daarnaast vinden we het belangrijk om als manege naar buiten te komen. De commandantes en ruiters van alle teams zitten bij elkaar om van elkaar te leren en onze kennis te delen.”

Indrukwekkend

Juryvoorzitter bij de pony’s, Joop de Jong: “Mooie pony’s, prachtige sport en een teamspirit waarbij duidelijk het plezier voorop staat. Carrouselrijden is een geweldige manege teamsport. En er wordt wat gepresteerd: de vrije kür, muziekkeuze alles wat er gepresenteerd wordt, is indrukwekkend. Onze sport is enorm gegroeid in kwaliteit en kwantiteit en is nog steeds groeiende!”

Hoge moeilijkheidsgraad

Karin van der Sluis was juryvoorzitter bij de paarden: “De moeilijkheidsgraad van de manoeuvre van het Hillegersberg A-team gaf de doorslag, het uitrijden van de figuren en de correcte wendingen maken het verschil. Carrouselrijden is de ultieme teamsport waarbij ruiter en paard samenkomen, combinaties vormen en paardenwelzijn voorop staat. ”

Bron: KNHS