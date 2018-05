Kara Chad wint grote prijs Mannheim; Vincent Voorn 7de

De overwinning kwam in de handen van de pas 22-jarige Canadese Kara Chad. Zij stuurde de 11-jarige Carona (v. Untouchable) in 38,50 seconden behendig over de sprongen en wist daarmee de eerste plaats in handen te houden. Emma Augier de Moussac volgde haar op de voet met haar No-Limit dochter Diva, en finishte in 38,78 seconden. Goed genoeg voor een tweede plaats. Vladimir Tuganov deed een dappere poging. Samen met Suspens Floreval (v. Clinton) finishte hij in 39,17 seconden en nam de derde plaats in ontvangst.

Lastig parcours

Enkel de eerste vier combinaties van de barrage bleven twee rondes foutloos. Vincent Voorn deed een dappere poging om zijn succes van de eerste ronde te evenaren, maar een balk gooide roet in het eten. Voorn reed met Dante (v. Padinus) in 41,32 seconden over de finish en bemachtigde uiteindelijk de zevende plaats.

Gert Jan Bruggink

Eerder vandaag reed Bruggink zijn 8-jarige Quincy 230 (v. Quintender) naar een 4de plaats in de 1,45 meter rubriek, de rubriek speciaal voor 7- en 8-jarige paarden. In de grote prijs deed Bruggink een poging om dat succes te evenaren met Casparo 26 (v. Calato), maar ook hij had wat moeite met het parcours. Met 2 balken en een tijd van 69,42 seconden eindigde hij op de 25ste plaats.

Bekijk de volledige uitslag van de 1,45 meter rubriek hier

Bekijk de volledige uitslag van de grote prijs hier

Bron Paardenkrant-HorsesNL