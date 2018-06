Karel Cox’ kampioen uit de sport: ‘Dit nooit durven dromen’

“Bedankt Cor van de Wateringhoeve. De dag dat je bij mij op stal kwam had ik nooit durven dromen hoeveel plezier je mij zou brengen”, meldt Karel Cox op zijn website. “Belgisch kampioen in 2015, dubbel foutloze omlopen in de zware Nations Cup van Hickstead, een elfde plaats in de CSI5* Grand Prix van Calgary, één van de zwaarste ter wereld.”

Talloze klasseringen

“Het is maar een greep uit alle talloze klasseringen die we samen behaalden. Bedankt dat ik jouw ruiter mocht zijn en alle mooie momenten die je me gebracht hebt. Daarnaast wil ik ook nog zijn eigenaar, Reinhold Fassbender, bedanken dat ik de eer heb gehad om zo’n geweldig paard in mijn stal te mogen hebben. Happy retirement Cor!”

Bron: Karel Cox