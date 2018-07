Karen Nijvelt ‘lekker geoefend’ voor CDI Deauville

Nijvelt noteerde met Elysias (v. Jazz) 70,29% en won daarmee de Prix St. Georges. Met Caramba (v. Hemmingway) werd ze tweede met bijna 66% ondanks een foutje in de serie om de vier.

Het meest trots was ze op Darwin (v. Maestro), die met 65% de Grand Prix won. Dat terwijl hij heel druk was met hinniken naar Caramba, zo schreef ze op haar Facebook-pagina.

Nijvelt gebruikte de wedstrijd in Velddriel ter voorbereiding op de internationale wedstrijd in Deauville volgende week,

Bron: Paardenkrant-Horses.nl