Karen Nijvelt volop in de prijzen in Lichte Tour-rubrieken

In de Prix St. Georges van donderdag was er voor Karen Nijvelt en haar Jazz-zoon Elysias een ruime overwinning met 73,922%. Met haar andere troef Caramba (v. Hemmingway) mocht ze daarnaast de zesde prijs in ontvangst nemen. Vrijdagmiddag kwam de amazone met beide paarden aan start in de Intermédiaire I, maar nu moest ze genoegen nemen met plaats vier en 68,725%. Met Caramba werd ze nu derde met 70,294%.