Karline De Brabander breek sleutelbeen

Met haar toppaard Fantomas de Muze (v. Sandro Boy) maakte Karline De Brabander afgelopen weekend nog deel uit van het Belgische team in de Nations Cup wedstrijd in Lissabon. De Belgen werden tweede achter het Ierse team. Ook in de Grand Prix toonde De Brabander vorm. Hierin werd ze door een springfout in de barrage zevende.

Wanneer Karline De Brabander weer in actie kan komen, is nog niet bekend. Haar partner, Geoffrey Cobbaut, liep aan het begin van jaar een zware blessure op. Hij zit sinds kort weer in het zadel.

Bron Horseman