Kathleen Keller wint met San Royal, Bordeaux derde

Kathleen Keller, de dochter van Dolf-Dietram Keller, heeft iets speciaals met de Deutsches Spring- und Dressur-Derby in Hamburg. Niet gek, want haar uitvalsbasis in Appen is slechts 20 kilometer van het concours in het Derbypark in Klein-Flottbek. Maar dan ook elke keer pieken in Hamburg, is bijzonder. Al drie keer won ze de dressuurderby, twee keer U-25 en één keer de echte. Nu liep San Royal in zijn eerste internationale kür naar 77%.