Kaylee Gouda: ‘Don Juan maakt al m’n dromen waar’

“Dit was onze beste proef ooit!”, vertelt een dolgelukkige Kaylee Gouda. “Don gaf een fantastisch gevoel in de ring. In de Prix St. Georges hadden deze score al eerder gehaald maar dat we nu in de Inter I een nieuw persoonlijk record van ruim 69 procent hebben is onwijs leuk.”

Stap beter door piaffe

De combinatie werd beloond met achten voor de series en Gouda is ook in haar nopjes met de vooruitgang van de stap. “Doordat we in de training thuis bezig zijn met de piaffe en eraan werken dat Don daarin van achter mooi doortreedt, is zijn stap enorm vooruit gegaan. We hebben enorm de stijgende lijn te pakken en Don maakt al m’n dromen waar.”

Afsluiting Lichte Tour

Gouda reed haar zelfopgeleide Vivaldi-zoon dit seizoen in de selecties voor het Nederlands kampioenschap Lichte Tour en staat momenteel op de reservelijst. “Hopelijk komt er nog een startplek vrij. Het NK zou een fantastische afsluiting van onze periode in de Lichte Tour zijn”, aldus Gouda die zich daarnaast verder gaat richten op de overstap naar de Zware Tour. “De Grand Prix U25 is echt het doel. Don heeft er super veel aanleg voor.”

Liano wint Prix st. Georges

In de Prix St. Georges behaalden twee combinaties een score boven de zestig procent. Koploper was Esther Liano. Zij reed de Friese hengst Stal Liano’s Doede (v. Lammert) met 62,353% naar een unanieme overwinning. Nicole Schaechter en Whitney v Kwadijk (v. Sir Sinclair) werden beloond met 60,221% en het rode lint.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl