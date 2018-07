Kelly Zuidervaart wint Grand Prix: ‘Tranen in m’n ogen’

Kelly Zuidervaart kan het nog maar nauwelijks bevatten. “Deze score is voor ons echt een record. Ik ben er zó blij mee en zit op een roze wolk”, jubelt ze. “In het drafgedeelte was Cadans heel mooi bovenin en hij ging super van de grond af. Ik was echt met een big smile aan het rijden.”

Grote lach

Ook toen het duo in de galop een paar fouten opliep, verdween die grote lach niet van Zuidervaarts gezicht. “Cadans zag de schaduw van een lantaarnpaal en dacht dat hij daar overheen moest springen. Ik moest er wel om lachen en dacht: springen kan ‘ie ook nog! En na de pirouette sprong hij drie wissels in plaats van één. Hij doet de eners met twee vingers in z’n neus en doordat ik nét iets ging verzitten werden het er teveel. Het is zonde van de foutjes maar ik heb heerlijk gereden.”

Heel bijzonder

Zuidervaart brengt Cadans sinds vorig jaar uit in de Grand Prix en het duo heeft de scores op zak om internationaal te mogen starten. “Toen we net Grand Prix reden was ik zelf heel erg nerveus. Ik wilde té goed m’n best doen maar nu wordt het steeds rustiger. Cadans werkt altijd graag mee en we worden steeds een beetje beter. Het lijkt me super om internationaal te starten. Alleen al om daar tussen te rijden lijkt me heel bijzonder.”

Credits voor Cadans

Ondanks dat de amazone Cadans zelf zadelmak maakte en opleidde naar de Grand Prix, geeft ze alle credits aan haar paard. “Ik krijg elke keer tranen in m’n ogen van Cadans. Hij doet het toch maar en ik lift merendeels alleen maar mee. Ik droomde van de Grand Prix en het gaat steeds een beetje beter. Zodra ik op stal kom denk ik: joepie, dit is mijn paard! Vanaf de eerste dag maakt hij me gelukkig en ik ben ontzettend trots op hem.”

Tweede plek naar Duitsland

Sabine Rüben kwam haar geluk in Nederland beproeven en mocht het rode lint ophalen. De Duitse amazone, die meerdere hengsten rijdt voor Gestüt Sprehe, stuurde de dertienjarige Hannoveraanse ruin Scolari (v. Sandro Hit) naar 65,707%.

Inter II voor Azuar

Moises Jover Azuar won met de fraaie score van 72,059% de Intermédiaire II. Daarmee bemachtigde de Spaanse stalruiter van Dressuurstal van Baalen met Black Painted – Zeldenrust (v. Painted Black) ruimschoots het startbewijs voor de Grand Prix. Sandrine van Rees en Elvis (v. Rousseau) volgden met 63,015% op de tweede plek.

Scheeres oppermachtig in ZZ-Zwaar

In de klasse ZZ-Zwaar won Claudia Scheeres – Roos allebei de proeven. In de eerste proef kwam haar score met Biotelli’s Empereur (v. Krack C) uit op een nieuw persoonlijk record van 68,357%. In de tweede proef reed ze haar eigengefokte Krack C-zoon naar 63,714%. In de eerste proef ging het rode lint met een score van 66,571% naar Elly Olivier met Evidante Vdh (v. Jazz). In de tweede proef werden Richa Nanne en Athletico (v. United) tweede met 62,214%.

