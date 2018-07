Kent Farrington trekt zich terug uit strijd om deelname WEG 2018

Farrington stond op de short list voor een plek in het Amerikaanse team voor de Wereldruiterspelen in september van dit jaar. Hij heeft echter later weten dat het zowel voor Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof), het paard waarmee hij geselecteerd werd, als voor het team niet verstandig is als hij nog verder doorgaat in het selectietraject.

Succesvolle combinatie

Farrington staat momenteel zesde op de Longines FEI ranking en behaalt goede resultaten met zijn twaalfjarige merrie Gazelle. In mei werd hij al tweede in de GP van La Baule en begin juni won de succesvolle combinatie de GP van Spruce Meadows.

Short List

De volgende ruiters en amazones staan nog wel op de short list voor het Amerikaanse team:

Jamie Barge

Margie Engle

Lillie Keenan

Laura Kraut

Beezie Madden

Devin Ryan

Adrienne Sternlicht

McLain Ward

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Chronofhorse