Kenzo pakt titel op CK Jong KWPN

Kenzo is van Maatschap Pleijter en Herman van Triest die de merrie ook fokten uit Avantgarde (Furst Heinrich x Metall). Ze werd op de stamboekkeuring voorafgaand aan de CK al ster met 80 punten voor beweging en op de CK verdiende ze het voorlopig keurschap. Dat laatste lukte de driejarige Kilona Cara NT (Glock’s Gironn x Krack C) van Nikita Piazzini net niet. Zij werd wel ster.

Geen uitnodigingen NMK

“We zijn blij met de goede opkomst en het is mooi dat ze diverse paarden uit de sport laten beoordelen”, vertelt Henk Dirksen die samen met Floor Dröge de dressuurpaarden beoordeelde en ze gaven daarbij uitgebreid toelichting. De kwaliteit in de top bleef wat beperkt en in tegenstelling tot vorig jaar konden geen paarden voor de NMK worden uitgenodigd.

Springpaard

Bij de springpaarden kwam alleen de vijftienjarige Warome (Oklund x Larome) van Bibi-Kim Korterink zeer vrolijk in de baan voor de CK. Zij had reeds 75 punten voor exterieur behaald en werd nu Elite verklaard. De merrie heeft op 1.40 m. niveau heeft gesprongen en de jury vond dat ze zich goed heeft bewaard, een aansprekende voorhand heeft, correct fundament en een heel correcte manier van bewegen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl