Kersten: ‘Oefenrondjes doe ik wel in de buurt’

Oefenrondjes rijden op CSI Eindhoven is aan Lars Kersten niet besteed. “Dat doe ik wel op concoursen bij ons in de buurt. Nee, we proberen competitieve paarden mee te nemen en de laatste tijd gaat dat goed. Afgelopen vier concoursen gingen we zelfs met geld naar huis in plaats van dat we moeten bijbetalen aan startgeld. Dat is wel fijn.”

Groei

De sprong voorwaarts heeft te maken dat Lars Kersten vaker op internationale twee- en driesterren wedstrijden aan de start komt. “Als je die proeven geregeld rijdt, wordt het voor mezelf ook steeds makkelijker. Maar ook voor de paarden, die moeten in dit werk groeien. Ik ben blij met de kansen die ik krijg en dat de eigenaren van de paarden me ondersteunen hierin”, vertelt de ambitieuze ruiter die het ‘allerhoogste niveau’ voor ogen heeft. “Maar dan moet er nog wel wat gebeuren hoor.”

Feedback

Tweelingbroer Niels Kersten is alweer twee jaar in de leer bij de Duitse topruiter Otto Becker. “Zoiets wil ik ook nog wel een keer. Ik denk dat dat heel goed is voor de ontwikkeling als ruiter. Tot nu toe helpen m’n ouders me en kan ik van alle kanten feedback vragen, zoals bij Otto of Albert Voorn.”

Moederdag

Bernice Kersten heeft alvast een moederdagcadeau ontvangen met de fles champagne, waar alle winnaars op CSI Eindhoven op getrakteerd worden. De focus van de familie ligt nu op de Grote Prijs vanmiddag, waarin Dobbey (v. Zirocco Blue) onder Lars aan de start verschijnt.

Nederlandse top 6

In deze 1.40m proef ging de tweede prijs overigens naar Albert Zoer op Frenky (v. Wietvot). Kim Emmen werd derde én vierde, voor Lisa Nooren en Leon Thijssen.

Eerste rubriek van de slotdag

Vanmorgen om acht uur startte de eerste rubriek van de slotdag. De pas zeventienjarige Niels Bulthuis blijft topklasseringen aan elkaar rijgen. Na een eerste en een tweede prijs afgelopen dagen won hij de 1,25 meterrubriek met Fiorie (v. Zacharov). Lauren van Berkel deed maar weinig voor hem onder en werd tweede met de Fango in Blue-dochter Prele du Chanois. Sander Sauve op Goldika (v. Numero Uno) werd derde, voor Vincent Dings op Anastasia HDH (v. Oklund).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht Wendy Scholten