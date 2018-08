De tweede plaats in deze Grand Prix was voor Joao Victor Castro met Sir Landal Joter. Het Braziliaanse duo was met 41,22 seconden op de klok het snelst na Jochems, maar bleef maar net voor op Constant van Paesschen met Isidoor van de Helle. Van Paesschen was met de Canturo-zoon goed voor de derde plek en zette daarmee het beste thuisresultaat neer.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl