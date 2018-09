De Portuguese Luciana Diniz bleek niet te kloppen (43,96 sec) en pakte de winst met haar 10-jarige ruin Camargo 2 (Canturo x For Pleasure). Als derde eindigde Abdel Said met Jumpy van de Hermitage in een tijd van 45,60 sec. Fine Lady 5 met in het zadel Kevin Lamaze (42,50 sec) kwam ook niet meer in de buurt van de tijd van Diniz en moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Uitslagen