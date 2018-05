Kijk terug: Hoe Apache bij de les blijft in stromende regen

CDI Aalborg in het Deense Uggerhalne afgelopen weekend was het eerste concours over de Nederlandse grens voor Emmelie Scholtens en Apache. Daar liep de hengst van Ad Valk naar percentages van 73,87 en 74,745 procent in de Grand Prix en de Spécial. Met dat soort percentages horen Scholtens en Apache bij het beste wat de Nederlandse dressuursport op dit moment te bieden heeft. Kijk de Grand Prix en de Spécial hier terug.